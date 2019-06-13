Тело женщины с телесными повреждениями было обнаружено в одном из садовых товариществ 11 июня.

11 июня 2019 года около 10.50 в дежурную часть ОМВД России по Александровскому району поступило сообщение о том, что в лесопосадке в одном из садовых товариществ Александровского района обнаружено тело женщины с телесными повреждениями.На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Первичный осмотр позволил предположить, что погибла женщина за несколько часов до того, как ее обнаружили. Сотрудниками полиции на месте происшествия были проведены необходимые мероприятия по установлению личности погибшей, опрошены возможные свидетели, определен круг лиц, возможно причастных к совершению данного преступления.В результате проведенных по горячим следам оперативно-розыскных мероприятий сотрудники оперативных служб установили личность и задержали предполагаемого подозреваемого 1982 года рождения.По предварительной версии, между потерпевшей, 65- летней жительницей соседнего региона, и подозреваемым, являющимися членами одного СНТ, были длительные конфликтные отношения. 11 июня мужчина нанес пенсионерке несколько ударов лопатой по голове. От полученных травм женщина скончалась.Мужчина свою вину признал, в содеянном раскаялся.Следственными органами СК РФ по Владимирской области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.105 УК РФ (убийство).