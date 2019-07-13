К 75-летию освобождения Вильнюса от фашистских захватчиков Минобороны опубликовало на своем сайте рассекреченные документы, повествующие об этом событии.

К 75-летию освобождения Вильнюса от фашистских захватчиков Минобороны опубликовало на своем сайте рассекреченные документы, повествующие об этом событии.В новом мультимедийном разделе – свидетельства ужасов установленного фашистами "нового порядка", журнал боевых действий красноармейцев-освободителей, фотографии, запечатлевшие паническое отступление врага и свидетельства того, как целые семьи встречают советских солдат.Также присутствуют документы, посвященные "фабрике смерти" в местечке Панары – так называемой "Базе". Там были уничтожены более 200 000 человек за три года.В разделе есть и акт, в котором перечислены фамилии местных жителей-прибалтов, вошедших в карательный отряд.