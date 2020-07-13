У потерпевшего произошел конфликт с двумя неизвестными, в результате которго один из мужчин предметом, схожим с ножом, нанес ему ранения в область груди и плеча...

«Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР УВД по ЦАО и ОУР ОМВД России по Таганскому району задержали мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В полицию поступила информация о ножевом ранении на улице Александра Солженицына. Нарядом скорой медицинской помощи пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение. Прибывшими сотрудниками полиции установлено, что в одном из кафе по данному адресу у потерпевшего произошел конфликт с двумя неизвестными. В результате ссоры завязалась драка, в ходе которой один из мужчин предметом, схожим с ножом, нанес потерпевшему ранения в область груди и плеча, после чего неизвестные скрылись.Согласно справке из медицинского учреждения 26-летнему гражданину причинен тяжкий вред здоровью.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Профсоюзной улице задержали подозреваемого – 34-летнего москвича. Со слов задержанного конфликт возник после словесной перепалки.Следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60