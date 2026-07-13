Проект «Дорогами Дружбы» соединил журналистов двух стран, показав культурное и духовное наследие Золотого кольца России.

Проект «Дорогами Дружбы: сохраняя прошлое, стремясь в будущее» организован ТАСС к 70-летию сотрудничества с информагентством «Синьхуа» — ведущим медиа Китая. Встреча с китайскими и российскими журналистами стала еще одним мостом между нашими странами.Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, лично прибывший во Владимир, подчеркнул: «Это красивый и знаковый город, здесь формировался духовный стержень России».Китайских коллег интересовало и практическое взаимодействие региона с КНР. Регион сотрудничает более чем со 100 государствами, и Китай уверенно занимает первое место в этом списке.Связи расширяются в машиностроении, стеклоделии, химии, пищевой промышленности и других отраслях. Активно развивается и образовательное партнерство: в прошлом году около 200 студентов ВлГУ проходили обучение в Китае по IT и программной инженерии, а в Россию приезжают китайские студенты — изучать юриспруденцию, педагогику, русский язык и культуру. Такой обмен делает народы ближе, а страны — сильнее.Гости высоко оценили мастерство владимирских художников, чьи работы представлены в Центре пропаганды изобразительного искусства. Уверен, что Мстера и Муром также оставят у них яркие впечатления, а результатом медиатура станет новый туристический поток из Китая.