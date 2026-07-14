Губернатор Владимирской области Александр Авдеев объявил о значительном прогрессе в борьбе с нехваткой топлива в регионе. Благодаря тесной работе с федеральными властями и нефтяными

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев объявил о значительном прогрессе в борьбе с нехваткой топлива в регионе. Благодаря тесной работе с федеральными властями и нефтяными компаниями удалось стабилизировать ситуацию, возникшую на фоне общероссийского дефицита горючего. За последние трое суток Владимирская область добилась увеличения поставок бензина, что стало возможным благодаря новым договорённостям с топливными компаниями. Особое внимание