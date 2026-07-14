Владимирская область активно реализует нацпроект «Инфраструктура для жизни». Уже сейчас завершены работы на первых участках дорог, запланированных к ремонту в 2026 году. В этом сезоне в

Владимирская область активно реализует нацпроект «Инфраструктура для жизни». Уже сейчас завершены работы на первых участках дорог, запланированных к ремонту в 2026 году. В этом сезоне в регионе приведут в порядок рекордный объём дорог – почти 197 километров. Об этом рассказали в облправительстве. Кампания 2026 года предусматривает ремонт 51 объекта регионального и межмуниципального значения общей протяженностью