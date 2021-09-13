Злоумышленник увидел пакет с деньгами, который гражданин забыл на банкомате, и похитил его...

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Троицкий» г. Москвы задержали подозреваемого в краже 500 тысяч рублей.Предварительно установлено, что заявитель пришел в отделение банка, расположенное на Сиреневом бульваре, чтобы пополнить баланс своей карты. При себе у мужчины был пакет с денежными средствами, которые он положил на банкомат. После совершения операции гражданин ушел из банка, забыв о пакете. Вернувшись обратно, пакет он не обнаружил.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники на Сиреневом бульваре задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний ранее судимый мужчина. Выяснилось, что злоумышленник нашел пакет с денежными средствами и распорядился ими по своему усмотрению.Следствием МО МВД России «Троицкий» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57