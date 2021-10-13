В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный произвел несколько выстрелов по заброшенному зданию на Ленинском проспекте...

В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов по заброшенному зданию на Ленинском проспекте. По указанному в сообщении адресу незамедлительно прибыли сотрудники полиции.В результате оперативно-розыскных мероприятий стрелявший был задержан. Им оказался молодой человек 2006 года рождения, у которого было изъято страйкбольное оружие. В настоящее время он доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательств и установления всех обстоятельств произошедшего. В результате инцидента пострадавших нет.Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.Пресс-центр ГУ МВД России по г. Москве