Злоумышленники подошли к одной из потерпевших у подъезда дома и после непродолжительной беседы выхватили ее сумку, после чего скрылись...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО совместно с коллегами из Отдела полиции "Марьинский" ОМВД России по району Марьино и ОМВД России по району Зябликово задержали двоих подозреваемых в ограблениях граждан на территории столицы», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что в ночное время в районе Марьино во дворе жилого дома злоумышленники подошли к 43-летнему мужчине и рывком вытащили мобильный телефон из правого кармана джинсов. В эту же ночь они выхватили из рук 64-летней женщины сумку, в которой находились денежные средства и мобильный телефон. Потерпевшие незамедлительно обратились в полицию. Общий материальный ущерб составил более 30 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в этот же день установили и задержали подозреваемых на улице Мусы Джалиля. Ими оказались 22-летний москвич и 29-летний приезжий, которые после двух грабежей совершили на территории района Зябликово еще одно аналогичное противоправное деяние. Мужчины подошли к женщине у подъезда дома и в ходе непродолжительной беседы выхватили ее сумку, после чего скрылись. В автомобиле одного из злоумышленников, где они и были задержаны, изъят телефон потерпевшей и принадлежащая ей банковская карта.По данным фактам следствием ОМВД России по району Марьино и ОМВД России по району Зябликово, а также дознанием ОМВД России по району Марьино возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, второй заключен под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18