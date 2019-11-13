В Омской области насыпь для детской горки сделали из земли с ближайшего кладбища. Жители села Красноярка сняли на видео и выложили в Интернет кадры, на которых видно, что из основы для горки местами торчат части венков и искусственные цветы.

В Омской области насыпь для детской горки сделали из земли с ближайшего кладбища.Жители села Красноярка сняли на видео и выложили в Интернет кадры, на которых видно, что из основы для горки местами торчат части венков и искусственные цветы.Запись дошла до областного правительства, которое уже потребовало от властей поселка убрать из сооружения эту часть грунта.В администрации села, в свою очередь, уточнили, что это должна была быть часть лыжного спуска, а не горка для детей, передает "Россия 24".