Злоумышленник, увидев оставленные ключи от автомобиля, забрал их, а спустя время решил ими воспользоваться и похитил иномарку...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Хамовники задержали молодого человека, подозреваемого в краже автомобиля у мужчины.В полицию поступило заявление от 66-летнего москвича. Мужчина сообщил, что припарковал свой автомобиль «Хендай Элантра» в одном из дворов на Комсомольском проспекте и пошел домой. Утром он обнаружил пропажу транспортного средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Липецкой области задержали подозреваемого – 23-летнего приезжего.Установлено, что несколько недель назад заявитель забыл ключ от автомобиля в замке двери. Тем временем злоумышленник, увидев оставленные ключи, забрал их, а спустя время решил ими воспользоваться и похитил иномарку. Отогнув шлагбаум, молодой человек завел двигатель автомобиля и уехал на нем в Липецкую область. В настоящее время похищенный автомобиль изъят.Следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60