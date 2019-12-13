Молодые сельские учителя Башкортостана сегодня получили гранты. Глава республики лично вручал сертификаты на 600 тысяч рублей. Сегодня их обладателями стали 20 педагогов, еще 80 получат их до конца 2019 года. Радий Хабиров подчеркнул, что присуждение грантов станет ежегодным.

Молодые сельские учителя Башкортостана сегодня получили гранты. Глава республики лично вручал сертификаты на 600 тысяч рублей. Сегодня их обладателями стали 20 педагогов, еще 80 получат их до конца 2019 года. Радий Хабиров подчеркнул, что присуждение грантов станет ежегодным.Ради такого повода молодые сельские педагоги съехали в Уфу, в разгар учебной четверти сделать это не просто, но сегодня уважительная причина. В обращении к учителям губернатор отметил, что сам был педагогом, у него 14-летний стаж, и как никто другой он понимает роль учителя в воспитании личности. "Особое внимание в настоящее время уделяется сельской школе, и в этом году мы впервые приняли решение о присвоении грантов учителям, работающим на селе", — заявил глава республики.Заявки на участие в конкурсе подали 200 педагогов сельских школ, информирует ГТРК "Башкортостан". Главное условие — возраст до 35 лет и стаж в школе не менее 2 лет. Каждый учитель обязан был представить собственный проект. В итоге, экспертная комиссия определила 100 победителей, сегодня 20 из них получили сертификаты. Кроме того, госнаграды и высокие звания вручали педагогам, внесшим наибольший вклад в развитие подрастающего поколения. Ну а после торжественной церемонии сделали общее фото на память.