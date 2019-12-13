Правительство России утвердило на ближайшие три года план выполнения госпрограммы по переселению соотечественников из-за рубежа с бюджетом 8,4 миллиарда рублей.

Россия потратит на выполнение госпрограммы по переселению соотечественников из-за рубежа с бюджетом 8,4 миллиарда рублей. Соответствующий документ за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликован на сайте правительства.Утвержденный план охватывает 2020 – 2022 годы. Ежегодно планируется тратить по 2,8 миллиарда рублей. Предполагается добровольно переселить 197,5 тысячи соотечественников.Государственная программа по переселению соотечественников была утверждена указом президента от 22 июня 2006 года.В июне глава МВД Владимир Колокольцев рассказал, что в прошлом году около 108 тысяч человек, проживающих за рубежом, переселилось в Россию, по госпрограмме.