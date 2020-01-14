Злоумышленник проник в ранее незакрытую машину и похитил оттуда около 400 тысяч рублей...

Оперативники уголовного розыска Отдела полиции «Марьинский» ОМВД России по району Марьино задержали жителя столицы по подозрению в краже крупной суммы денег из иномарки.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о краже. Заявитель рассказал, что из машины, оставленной на парковке около дома на улице Перерва, пропали денежные средства. Ущерб составил около 400 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 47-летний житель столицы. Установлено, что ранее заявитель воспользовался услугой «трезвый водитель». Злоумышленник доставил мужчину по указанному адресу и имитировал закрытие автомобиля. Позже подозреваемый вернулся на место парковки, проник в ранее незакрытую машину и похитил вышеуказанные денежные средства. Ими он успел распорядиться по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Марьино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18