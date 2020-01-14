Задержанная, являясь директором туристического агентства, должна была перечислить деньги заявительницы на счет туроператора, но не сделала этого...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Люблино задержали женщину, подозреваемую в присвоении денежных средств.В полицию поступило заявление от 40-летней жительницы столицы. Потерпевшая рассказала, что обратилась к ранее знакомой сотруднице туристического агентства для приобретения путевки за границу. После оформления договора девушка передала денежные средства за тур, однако впоследствии узнала, что туроператор, с которым сотрудничает представительница агентства, аннулировал путевки в связи с неоплатой. Сумма материального ущерба составила более 270 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Семеновской набережной задержали подозреваемую – 46-летнюю москвичку. Установлено, что задержанная, являясь директором туристического агентства, должна была перечислить деньги заявительницы на счет туроператора, однако, пользуясь служебным положением, присвоила их и распорядилась по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Люблино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18