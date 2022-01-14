Злоумышленники с целью завладения квартирой на улице Малышева оформили на мужчину нотариальную доверенность для принятия им наследства, оставшегося после умершей хозяйки...

Сотрудниками ОУР УВД по ЮВАО задержан подозреваемый в покушении на мошенничество с недвижимостью.Установлено, что злоумышленники с целью завладения квартирой на улице Малышева оформили на мужчину нотариальную доверенность для принятия им наследства, оставшегося после умершей хозяйки. Гражданин прибыл в регистрирующий орган, где предъявил заведомо подложные документы. За совершение данных действий он получил он неустановленных лиц денежное вознаграждение в сумме 50 тысяч рублей. Однако в ходе проверки предъявленных документов сотрудники учреждения выявили ряд несоответствий, в связи с чем обратились в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские на проспекте Вернадского задержали подозреваемого. Им оказался 59-летний приезжий, не имеющий определенного места жительства в г. Москве.Следственным отделом УВД по ЮВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.В настоящее время правоохранителями проводится комплекс мероприятий, направленный на установление и задержание остальных соучастников данного противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18