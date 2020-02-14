Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжился матчем в Москве, где лидеры турнира из ЦСКА принимали казахстанский Барыс. Неожиданно для фаворита гости дали настоящий бой и вырвали победу в концовке встречи – 3:2.

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжился матчем в Москве, где лидеры турнира из ЦСКА принимали казахстанский "Барыс". Неожиданно для фаворита гости дали настоящий бой и вырвали победу в концовке встречи – 3:2.Матч по сценарию получился похожим на "качели". Счет открыл армеец Толчинский на 12-й минуте, но в конце первого тайма Найт восстановил равновесие. Во втором периоде уже гости вышли вперед – отличился Виделль. Но в начале третьей 20-минутки Дальбек снова сделал счет равным. Решающий гол на счету Дитца. Он отличился на 52-й минуте и в оставшееся время хозяева так и не смогли "качнуть" игру в свою сторону.