Злоумышленник, воспользовавшись отсутствием в комнате потерпевшей, тайно похитил со стола ее личные вещи. Похищенное он успел сбыть, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению...

«Полицейские ОМВД России по району Кузьминки задержали 23-летнего приезжего, подозреваемого в хищении имущества у пожилой женщины», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В ОМВД России по району Кузьминки обратилась 84-летняя жительница столицы. Потерпевшая сообщила, что к ней в квартиру позвонил неизвестный, который представился соседом снизу. Молодой человек попросил пенсионерку пустить его в квартиру, чтобы убедиться в отсутствии протечки. После его ухода заявительница обнаружила пропажу сотового телефона, кошелька с денежными средствами и ключей от квартиры. Сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на Волгоградском проспекте. Им оказался 23-летний безработный приезжий.Установлено, что злоумышленник, воспользовавшись отсутствием в комнате потерпевшей, тайно похитил со стола ее личные вещи. Похищенное он успел сбыть, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Кузьминки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18