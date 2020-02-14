Украинские власти не помогают своим гражданам, проживающим в китайском городе Ухань, где началась эпидемия коронавируса. Об этом в эфире программы 60 минут заявила гражданка Украины Екатерина Бондарева.

Украинские власти не помогают своим гражданам, проживающим в китайском городе Ухань, где началась эпидемия коронавируса. Об этом в эфире программы "60 минут" заявила гражданка Украины Екатерина Бондарева."Сначала нам сообщили, что эвакуация будет 11 февраля. Но через 8 часов отправили сообщения, что эвакуировать по техническим причинам нас не могут. Мы все в шоке, мы сидели на чемоданах. Наши родители хватаются за корвалол, падают в обмороки", — рассказала она."Сейчас здесь все намного хуже, чем было две недели назад. Начинается паника уже среди нас, украинцев. За последние сутки прибавилось 15 тысяч заболевших, а мы не знаем, сколько нам тут сидеть. Очень хочется домой, заберите нас, пожалуйста", — сказала девушка. Она уточнила, что хотят вернуться домой из Уханя 55 граждан Украины.Екатерина Бондарева очень жалеет, что не улетела российским бортом. По ее словам, она просто не знала, что самолеты России также эвакуируют граждан СНГ, в том числе и украинцев.Уроженка города Кривой Рог рассказала, что приехала в китайский город Ухань на заработки.Я попала сюда не от хорошей жизни, я помогаю своим родителям. У них маленькие зарплаты. Когда только началась эпидемия, мы написали в посольство, что хотим вернуться домой.Но, по ее словам, некоторые граждане Украины считают, что нечего просить помощи у государства: сами приехали в Ухань, сами и выбирайтесь.