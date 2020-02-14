В автомобиле находились 67-летний мужчина и 44-летняя женщина. От полученных травм мужчина скончался на месте...

Следственной частью СУ УВД по ТиНАО возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего водителя, совершившего дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 67-летний мужчина.Установлено, что 12 февраля текущего года водитель грузового автомобиля «МАН», осуществляя движение по Варшавскому шоссе в районе деревни Бунчиха, не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Киа Рио». В автомобиле находились 67-летний мужчина и 44-летняя женщина. От полученных травм мужчина скончался на месте.На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции ТиНАО был задержан подозреваемый- 29-летний уроженец одного из регионов России. В настоящее время пострадавшая женщина находится в одном из медицинских учреждений столицы.По данному факту следственной частью СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовного дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999)010-51-79