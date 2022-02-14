У гражданина в кармане брюк было обнаружено и изъято 11 свертков, завернутых в изоленту, и стеклянная мензурка с остатками неизвестного вещества...

Сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве на Волгоградском проспекте был задержан 34-летний пассажир такси по подозрению в незаконном хранении наркотического средства – N -метилэфедрона.При проверке документов инспектор ГИБДД обратил внимание, что пассажир транспортного средства заметно нервничает, поэтому было принято решение его досмотреть. В ходе личного досмотра у гражданина в брюках было обнаружено и изъято 11 свертков, завернутых в изоленту, и стеклянная мензурка с остатками неизвестного вещества внутри. Согласно результатам исследования изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – N-метилэфедрон, общей массой более 20 граммов.Следственным отделом ОМВД России по району Печатники г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18