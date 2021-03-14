При этом ненадежно закрепленные бревна, которые он перевозил, вывалились на проезжую часть.

Во Владимирской области произошла еще одна серьезная авария. В Петушинском районе на 101 километре трассы М7 «Волга» грузовик, груженый лесом, растерял свой груз. Как сообщили очевидцы, скорее всего, водителю автомобиля «КамАЗ» помешала скользкая дорога. По данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, грузовик врезался в дорожное ограждение. В итоге бревна раскатились прямо по проезжей части. Пострадавших нет. На данный момент движение восстановлено. Пользователи Интернета активно комментировали выложенное с места происшествия видео, сравнивая ситуацию с популярным фильмом ужасов.Фото и видео: ТИПИЧНЫЕ НОВОСТИ | Владимирская область