Студентка из города Азов Ростовской области Алина Санько завоевала титул Мисс Россия - 2019.

Студентка из города Азов Ростовской области Алина Санько завоевала титул "Мисс Россия - 2019".Финал конкурса проходил в концертном зале "Барвиха Luxury Village". Корону из белого золота, украшенную жемчугом и драгоценными камнями, девушке вручила Юлия Полячихина – победительница конкурса 2018 года.Согласно данным в профиле на сайте мероприятия, 20-летняя Алина увлекается поэзией, живописью, рисованием, а также любит путешествовать, сообщает газета "Известия".Кроме короны победительнице вручили денежный приз в размере 3 миллионов рублей. Также Алина получила возможность представлять Россию на конкурсах "Мисс мира" и "Мисс Вселенная".21 марта СМИ сообщили, что победительницу конкурса "Мисс Москва – 2018" Алесю Семеренко лишили титула за "нарушения условий договора с ее стороны".