14.04.2020

2020-04-14 15:55:04

Владимирская спортсменка установила новый мировой рекорд онлайн

Спортсменки из Владимирской области Вера Муратова и Анастасия Мамадамирова приняли участие в международных онлайн-соревнованиях по пауэрлифтингу Raise the Bar Together («Поднимем штангу вместе») для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Сообщает департамент спорта.

Виртуальный турнир проводится с 3 по 17 апреля. Инициатором проведения стал Всемирный Пара-пауэрлифтинг (World Para Powerlifting), и это первые соревнования такого формата, которые проводит организация.

Вера Муратова, выступавшая в весовой категории «79 кг», показала результат 143 кг, что является новым мировым рекордом. Анастасия Мамадамирова в весовой категории «50 кг» показала результат 105 кг. Как распределятся места в онлайн-соревнованиях, станет известно лишь после 21 апреля, когда будут подведены итоги выступлений всех спортсменов, участвовавших в международном турнире. Raise the Bar Together проводится с целью поддержки спортсменов, которые продолжают тренироваться и остаются дома во время вспышки коронавируса COVID-19.

«Учитывая неопределенность развития события, связанных со вспышкой короновируса, это новаторское соревнование обеспечивает мотивацию всех спортсменов и их безопасность дома», - сказал египетский спортсмен Шериф Осман, трехкратный чемпион Паралимпийских игр, представитель спортсменов по пара пауэрлифтингу. Отметим то, что соревнования являются неофициальными и не дают возможности улучшить свой рейтинг для Паралимпийских игр Токио-2020 или любого другого соревнования WPPO, или предоставить возможность достичь минимального стандарта квалификации. Из-за вспышки COVID-19 Кубки мира по пауэрлифтингу в Боготе (Колумбия) и Дубае (ОАЭ), запланированные на март и апрель соответственно, были отменены.