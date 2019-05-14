Американский пастор Стивен Андерсон наказан за отрицание Холокоста. Он читает антисемитские проповеди в баптистской церкви в Аризоне.

Американский пастор Стивен Андерсон наказан за отрицание Холокоста. Он читает антисемитские проповеди в баптистской церкви в Аризоне.За это ему запретили въезд в Ирландию, причем подобный запрет принят впервые в истории Изумрудного острова, передает телеканал "Россия 24". А до этого пастора Андерсона лишили права посещать Великобританию, Нидерланды и ЮАР.