Отцу действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в среду, 13 мая, была сделана операция на сердце. Об этом сообщил дагестанский комментатор Рамазан Рабаданов. По его информации, проблемы с сердцем возникли у Абдулманапа Нурмагомедова после перенесенной пневмонии.

Отцу действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в среду, 13 мая, была сделана операция на сердце. Об этом сообщил дагестанский комментатор Рамазан Рабаданов. По его информации, проблемы с сердцем возникли у Абдулманапа Нурмагомедова после перенесенной пневмонии."Ему сделали операцию на сердце. Летом он лечился в Германии, у него сердце слабое. Видимо, на фоне пневмонии возникли осложнения. Пока никаких данных нет, в каком он состоянии", – цитирует Рабаданов РБК.Ранее сообщалось, что отец Хабиба Нурмагомедова впал в кому. 25 апреля его госпитализировали с пневмонией в Дагестане. А уже 5 мая спецбортом из Махачкалы Нурмагомедова-старшего доставили в один из военных госпиталей Москвы.