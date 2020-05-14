Европейский аэрокосмический гигант Airbus может сократить до 10 тысяч рабочих мест в ближайшие дни, поскольку компания борется с последствиями пандемии коронавируса, передает City A.M.

Европейский аэрокосмический гигант Airbus может сократить до 10 тысяч рабочих мест в ближайшие дни, поскольку компания борется с последствиями пандемии коронавируса, передает City A.M.Как сообщается, что руководители должны завершить планы по сокращению в общей сложности 134 тысяч сотрудников компании на следующей неделе.Один источник рассказал, что сокращения будут "неизбежными и жестокими", добавив: "Boeing сокращает 10% своей рабочей силы, и (в Airbus) ожидается что-то в том же духе".В отчете говорится, что руководство Airbus на прошлой неделе провело переговоры с представителями работников в Европе, на которых они изложили мрачные прогнозы будущего компании.Представитель Airbus сказал: "За последние несколько недель компания Airbus приняла ряд финансовых, операционных и социальных мер, чтобы приспособиться к серьезным последствиям кризиса COVID-19 для здоровья и экономики".По его словам, компания продолжит принимать все необходимые меры для обеспечения будущего Airbus в сотрудничестве со своими социальными партнерами.Кроме того, в компании отказались комментировать "спекуляции, связанные с внутренними переговорами".В прошлом месяце исполнительный директор Airbus Гийом Фори написал всем сотрудникам авиастроителя, чтобы предупредить о предстоящих проблемах.Фори предупредил, что на карту поставлено выживание компании, сказав, что Airbus "истекает кровью с беспрецедентной скоростью".Он сообщил, что недавнее падение производства на треть не было худшим сценарием.Фори добавил, что, несмотря на то что компания начала привлекать около 3 тысяч сотрудников к планам французского правительства, "теперь нам, возможно, придется планировать более масштабные меры"."Выживание Airbus под вопросом, если мы не будем действовать сейчас", — добавил он.В прошлом месяце глава Boeing Дейв Кэлхун сказал сотрудникам, что сокращает численность своей рабочей силы примерно на 10%.