Американский боец смешанного стиля Бен Ротвелл, победивший на турнире UFC Fight Night 171 соотечественника Овинса Сен–Прю, вызвал на бой россиянина Алексея Олейника. 38-летний представитель США сделал это сразу же после завершения победного поединка.

Американский боец смешанного стиля Бен Ротвелл, победивший на турнире UFC Fight Night 171 соотечественника Овинса Сен-Пре, вызвал на бой россиянина Алексея Олейника. 38-летний представитель США сделал это сразу же после завершения победного поединка."Мистер Олейник, ты хотел большого боя. Я Биг Бен, так что поехали", – приводит слова Ротвелла "Спорт-экспресс".Ранее 42-летний россиянин оказался сильнее бразильца Фабрисио Вердума на турнире UFC 249. Олейник победил соперника раздельным решением судей.