Кандидат в президенты США от партии демократов Джо Байден был близок к тому, чтобы уснуть в прямом эфире. Это произошло в момент, когда к политику обращалась экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. Видео с сонным Байденом разлетелось по соцсетям с комментариями, что он слишком стар для президентства.

Кандидат в президенты США от партии демократов Джо Байден был близок к тому, чтобы уснуть в прямом эфире. Это произошло в момент, когда к политику обращалась бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон.Пока она говорила о том, какой лидер нужен Америке, Байден еще старался держать глаза открытыми, а когда Клинтон перешла к воспоминаниям о прошлых заслугах политика, тот начал засыпать. Теперь избиратели-республиканцы распространяют этот ролик с комментариями, что Джо Байден слишком стар для избрания президентом."Спящим Джо" назвал Байдена и его соперник на грядущих выборах – 73-летний Дональд Трамп, который на три года младше демократического кандидата. Впрочем, американцев беспокоит не столько способность Байдена к публичному сну, сколько его возраст. Согласно опросу NBC News и The Wall Street Journal, 62% избирателей не хотят голосовать за кандидата старше 75 лет.