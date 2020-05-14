В Черногории при столкновениях во время протестов из-за задержания епископа Сербской православной церкви Иоанникия и священников многие полицейские получили травмы.

В Черногории при столкновениях во время протестов из-за задержания епископа Сербской православной церкви Иоанникия и священников многие полицейские получили травмы. Об этом сообщает управление полиции страны, не называя точные данные.Вечером 13 мая в ряде городов Черногории прошли акции протеста жителей страны из-за задержания на 72 часа владыки Иоанникия и семи священников в связи с проведением собрания верующих 12 мая на праздник Святого Василия Острожского в нарушение мер безопасности, введенных для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.Как отмечается, вечером в среду в Никшиче местные жители засыпали сотрудников полиции камнями и другими предметами. В результате инцидента пострадали многие полицейские. В настоящее время им оказывается медицинская помощь. Правоохранители проводят задержания, передает РИА Новости.До нападения на полицейских граждане сначала собрались у городского отделения полиции и начали выкрикивать оскорбления в адрес стражей правопорядка, а затем заблокировали движение на дороге. Во время столкновений получили повреждения служебные машины и оборудование. Число граждан, пострадавших в ЧП, не сообщается.По информации издания Vijesti, ранены 22 полицейских, а среди пострадавших есть несовершеннолетние.В городе Плевля, расположенном на севере Черногории, вечером 13 мая для разгона участников акции правоохранители применили силу и спецсредства. Днем жители, заблокировав автомобилями республиканскую трассу Беране-Андриевица-Плав в северной части страны, потребовали от властей освобождения задержанных епископа и священников. Полицейские силой с применением слезоточивого газа разбили блокаду трассы, но в ночь на 14 мая протестующие ее снова заблокировали.