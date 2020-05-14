В России за минувшие сутки зафиксировано меньше десяти тысяч случаев заражения коронавирусом – впервые за 12 дней. По данным оперштаба по борьбе с распространением инфекции, всего выявлено 9974 случаев COVID-19 в 84 регионах.

В России за минувшие сутки зафиксировано меньше десяти тысяч случаев заражения коронавирусом – впервые за 12 дней. По данным оперштаба по борьбе с распространением инфекции, всего выявлено 9974 случаев COVID-19 в 84 регионах.В оперативном штабе сообщили, что в 4049 случаях (40,6 процента) заболевание протекает без клинических проявлений.В целом в стране выявлено 252,2 тысячи случаев коронавирусной инфекции. По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия остается на втором месте в мире по числу зарегистрированных заболевших. На первом месте находится США (1,39 миллиона), а вслед за РФ идут Великобритания (230,2 тысячи), Испания (228,6 тысячи) и Италия (222,1 тысячи).В Москве за последние сутки выявлено 4712 новых случая заражения. Общее число диагнозов COVID-19 в столице выросло до 130,7 тысячи.В Подмосковье за тот же период зарегистрировано 918 новых случаев заболевания, в Санкт-Петербурге – 460. Следом идут Нижегородская и Ивановская области – там выявлено 238 и 102 случая, соответственно.В целом по России за сутки зарегистрировано 93 летальных исхода из-за коронавирусной инфекции, из них 58 – в Москве. Всего в РФ от коронавируса умерли 2305 человек.За минувшие сутки выписаны по выздоровлению 5527 пациентов (днем раньше их было 4491). Большинство выздоровевших – 1821 человек – в Москве. Общее число выписанных достигло 53,5 тысячи.По данным Worldometer, общее число случаев коронавируса в мире превысило 4,4 миллиона. Почти 1,7 миллиона выздоровели, более 298 тысяч скончались.