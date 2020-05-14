Число тестирований на коронавирус в Москве вырастет до 100 тысяч, а в перспективе до 200 тысяч в сутки. Это станет возможно благодаря иммуноферментному анализу крови, рассказал столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, в настоящее время стоит задача выйти на следующий уровень качества и количества тестирований за счет ИФА-систем.

Число тестирований на коронавирус в Москве вырастет до 100 тысяч, а в перспективе до 200 тысяч в сутки. Это станет возможно благодаря иммуноферментному анализу крови, рассказал столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, в настоящее время стоит задача выйти на следующий уровень качества и количества тестирований за счет ИФА-систем.Собянин отметил, что Москва сейчас и без того является лидером среди мировых городов по тестированию. Внедрение ИФА-диагностик выведет столицу в безусловные лидеры в данном аспекте, сообщает "Интерфакс".Столичный мэр рассказал, что в предыдущие две недели в городе проводился эксперимент по тестированию на антитела, также налаживалось оборудование. На текущей неделе начинается переход к практической реализации программы. Тридцать московских поликлиник начнут забор крови жителей города для скрининговых исследований. Кроме того, еженедельно до 70 тысяч москвичей будут получать приглашение прийти в медучреждение и сдать ИФА-тест на заболевание.Сергей Собянин отметил, что иммуноферментный анализ крови будет осуществляться на тех предприятиях, которые обязаны периодически проверить своих работников на COVID-19. В числе таких организаций медучреждения, правоохранительные органы и предприятия ЖКХ, транспорта.Мэр столицы на встрече с членами клинического комитета также рассказал о достигнутой договоренности с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, согласно которой ИФА-диагностика будет развернута в регионе.Собянин отметил, что перед властями стоит задача не скрывать что-либо, не микшировать эти процессы, а максимально быстро и эффективно выявлять заболевших людей, которые имеют иммунитет к коронавирусу. Мэр подчеркнул, что это позволит определить тактику и стратегию работы всей городской системы здравоохранения, а также адекватно принимать решения, связанные с ограничительными мерами.К слову, отечественная система на антитела к коронавирусу признана американскими учеными одной из лучших в мире. Об этом на совещании у президента России рассказал директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Александр Макаров, трансляцию вел телеканал "Россия 24".Ученый отметил, что наша тест-система выявляет антитела у 99 процентов переболевших пациентов и практически не дает ложноположительных реакций.Иммуноферментный анализ (анализ на антитела) позволяет с высокой точностью выявить вещества белковой природы — фрагменты бактерий, ферменты, вирусы и так далее. Исследование использует известную реакцию "антиген-антитело". Это означает, что на каждый чужеродный антиген, например, тот же вирус, организм реагирует выработкой соответствующего маркера — антитела. Антитела подходят к антигенам, как ключ к замку. Они связываются с ними в единый комплекс, который клетки иммунитета (лимфоциты и фагоциты) распознают уже гораздо легче, чем просто отдельные вирусы, а затем — уничтожают.Существует качественный и количественный ИФА-тест. Первый дает ответ: найдено или не найдено искомое вещество. Второй — оценивает саму концентрацию антител, а следовательно дает ответ на вопрос о том, как развивается процесс болезни.