С начала апреля в России продезинфицировано более 1100 больниц и поликлиник. Обрабатываются также автомобили скорой помощи.

С начала апреля в России продезинфицировано более 1100 больниц и поликлиник. Обрабатываются также автомобили скорой помощи.Так, в Мурманской области, где находится аэромобильный госпиталь МЧС, дезинфицируют все поэтапно: сначала — транспорт на въезде, потом — экипировку врачей, контактировавших с пациентами, затем обрабатываются помещения госпиталя и средства защиты спасательной роты.В Курской области провели санобработку железнодорожных вокзалов, сообщает телеканал "Россия 24". В Мордовии — гостиницы и манеж "Спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике". В Новосибирске обработали скверы и парки. Также дезинфицируются собственные объекты МЧС. Мероприятия по дезинфекции проводятся с целью предотвращения распространения коронавируса COVID-19.