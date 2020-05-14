Итальянская формулическая команда Ferrari официально представила испанца Карлоса Сайнса-младшего в качестве своего боевого пилота на будущий соревновательный сезона. Скудерия объявила о подписании двухлетнего соглашения с действующим гонщиком конюшни McLaren.

Итальянская формулическая команда Ferrari официально представила испанца Карлоса Сайнса-младшего в качестве своего боевого пилота на будущий соревновательный сезона. Скудерия объявила о подписании двухлетнего соглашения с действующим гонщиком "конюшни" McLaren.Как уже сообщали 33Live.RuRu, испанец заменит в кокпите болида "жеребцов из Маранелло" четырехкратного чемпиона мира немца Себастьяна Феттеля, который завершает выступления в составе Ferrari по окончании сезона-2020. До перехода в McLaren Сайнс выступал за Toro Rosso и Renault, всего на счету испанца 102 гонки в "Формуле-1" и один подиум.