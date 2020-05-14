Заместитель председателя правительства Пензенской области — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова, подозреваемого по делу о мошенничестве с бюджетными средствами, после обысков задержат до избрания меры пресечения судом.

Заместитель председателя правительства Пензенской области — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова, подозреваемого по делу о мошенничестве с бюджетными средствами, после обысков задержат до избрания меры пресечения судом.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в пресс-службе регионального управления ФСБ.Отмечается, что Бурлаков будет после задержания помещен в изолятор временного содержания на 48 часов, а далее меру пресечения ему определит суд.Ранее сообщалось о том, что в министерстве сельского хозяйства Пензенской области проходят обыски по делу о мошенничестве с бюджетными средствами, одним из фигурантов уголовного дела является Бурлаков. Утром 14 мая у чиновника в доме прошел обыск.