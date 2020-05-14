Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт сообщил о разговоре с Хабибом Нурмагомедовым по поводу боя с американцем Джастином Гэтжи. По словам главы UFC, его организация близка к проведению чемпионского поединка уже в сентябре.

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт сообщил о разговоре с Хабибом Нурмагомедовым по поводу боя с американцем Джастином Гэтжи. По словам главы UFC, его организация близка к проведению чемпионского поединка уже в сентябре."Вчера побеседовал с Хабибом по поводу следующего поединка. Из-за неприятных событий, произошедших накануне, мы не смогли все согласовать, но близки к тому, чтобы провести бой с Гэтжи уже в сентябре", – заявил Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 171.Ранее президент Абсолютного бойцовского чемпионата сообщил, что Нурмагомедов отказался проводить бой с американцем летом 2020 года.