Правительство Новой Зеландии намерено в разы увеличить объемы заимствований, для того чтобы получить средства на борьбу с коронавирусом и его экономическими последствиями. Согласно заявлению министра финансов страны к 2023 году госдолг вырастет с нынешних 20% ВВП до рекордных 54%.

Правительство Новой Зеландии намерено в разы увеличить объемы заимствований, для того чтобы получить средства на борьбу с коронавирусом и его экономическими последствиями.Согласно заявлению министра финансов страны к 2023 году госдолг вырастет с нынешних 20% ВВП до рекордных 54%. На эти деньги власти будут создавать временные рабочие места, отправляя граждан на строительство жилья и различные работы по улучшению окружающей среды, заявил Грант Робертсон.Правительство планирует инициировать возведение 8 тысяч новых домов, а что касается экологической составляющей, то здесь речь может идти, например, о сборе и уничтожении вредителей.И все же возросших расходов будет недостаточно, чтобы компенсировать экономический ущерб, вызванный пандемией. Ожидается, что уже к июню безработица вырастет с текущих чуть более 4% до почти 10%. Робертсон признал, что туризм, на долю которого приходилось около 10% экономики, в течение многих последующих лет не будет приносить тех доходов, что были раньше."Мы столкнулись с глобальным экономическим кризисом и кризисом в области здравоохранения, которого не было со времен Великой депрессии", — заявил Робертсон.Согласно обновленному плану для стимулирования экономики, получившей сокрушительный удар от коронавируса, власти Новой Зеландии в течение 4 лет потратят 50 миллиардов новозеландских долларов ($30 миллиардов). При этом Робертсон отметил, что страна вошла в кризис в хорошей форме, с профицитным бюджетом. Тем не менее текущая ситуация требует резкого увеличения расходов и соответственно заимствований.