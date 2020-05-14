Добыча нефти в США снижается. Сланцевый сектор вынужден сворачивать свою деятельность под натиском низких цен и падения спроса.

Добыча нефти в США снижается. Сланцевый сектор вынужден сворачивать свою деятельность под натиском низких цен и падения спроса.За неделю добыча нефти в Штатах сократилась еще на 300 тысяч баррелей в сутки, а от максимумов, зафиксированных в начале года, падение составило уже более 1,5 миллиона баррелей в сутки.Количество работающих буровых установок, к слову, снижается гораздо быстрее.Стоит отметить, правда, что США даже с учетом падения добычи все равно являются одним из крупнейших производителей нефти в мире. В сутки из недр выкачивается 11,6 миллиона баррелей.Кроме того, появились признаки восстановления рынка. Запасы нефти в стране, которые росли 15 недель подряд, наконец снизились – примерно на 750 тысяч баррелей. Запасы в нефтехранилище в Кушинге также снизились впервые с февраля.Если цены на нефть начнут восстанавливаться, нефтедобывающие предприятия могут начать увеличивать добычу, если, конечно, не объявят себя банкротами к тому моменту.В целом же мы наблюдаем балансировку рынка рыночными механизмами. Спрос падает, предложение сокращается, цены стабилизируются. Возможно, потребуется еще достаточно много времени, но, судя по всему, рынок нефти имеет неплохие шансы на восстановление.