Спутниковый оператор Intelsat SA заявил, что подал заявление о банкротстве в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве.

Крупнейший в мире спутниковый оператор Intelsat SA заявил, что подал заявление о банкротстве в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве.Компания также сообщила, что получила новое финансирование в размере $1 миллиарда, которое обеспечит достаточную ликвидность в процессе реструктуризации для поддержания текущих операций."Для облегчения финансовой реструктуризации Intelsat и некоторые ее дочерние компании подали добровольные заявления по главе 11 [Кодекса США о банкротстве] в суд США по делам о банкротстве в восточном округе штата Вирджиния", — говорится в заявлении компании.Ожидается, что это позволит Intelsat справиться со своей долговой нагрузкой в размере ​​$14 миллиардов в ожидании аукциона по распределению частот C-диапазона для развертывания инфраструктуры сети 5G в США."Процесс реструктуризации направлен на повышение ликвидности компании и, вероятно, приведет к существенному снижению унаследованной долговой нагрузки Intelsat, что позволит Intelsat выйти с укрепленным балансом в дополнение к сильной операционной модели и планам роста на будущее", — сообщила компания.Компания также заявила, что пытается преодолеть последствия экономического спада, вызванного пандемией коронавируса и затронувшего несколько ее рынков сбыта.