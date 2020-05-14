Китайская марка GAC в апреле сертифицировала под российский рынок свой аналог Toyota Alphard - большой минивэн GM8. И теперь стало известно, когда могут начаться продажи.

Китайская марка GAC в апреле сертифицировала под российский рынок свой аналог Toyota Alphard - большой минивэн GM8. И теперь стало известно, когда могут начаться продажи.В GAC рассчитывают, что смогут начать продажи 7-местного минивэна уже этим летом, сообщает портал "Китайские автомобили".По сертификационным документам, в России минивэн GM8 получит бензиновый 2-литровый турбомотор GAC 4B20M1 на 190 л.с. и 190 Нм при 1750-4000 об/мин. Для мотора заявлены распределенный впрыск и способность переваривать бензин, начиная с 92-го.Привод будет только передний, в связке с 6-ступенчатым автоматом Aisin TF-83SC. Руль - с электроусилителем, подвеска спереди - на "свечах" McPherson, сзади - независимая многорычажная схема, колесные диски - на 17 или 18 дюймов.В списке оснащения в ОТТС заявлены управление климатом автоматикой или вручную, фронтальная и боковая подушки безопасности для водителя, фронтальная подушка безопасности для переднего пассажира, контроль давления воздуха в шинах, боковая подушка безопасности для переднего пассажира, камера заднего вида и беспроводная зарядка.Сколько будет стоить такой GAC GM8, пока неизвестно. Учитывая, что уже продающийся у нас внедорожник GS8 оценен в 1,9-2,5 млн рублей, стартовая цена на минивэн, вероятно, тоже начнется с 2 млн рублей.