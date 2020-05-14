Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило прогноз восстановления нефтерынка: теперь ожидается суточное падение спроса на нефть в размере 8,6 миллиона баррелей в среднем за 2020 год.

Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило прогноз восстановления нефтерынка: теперь ожидается суточное падение спроса на нефть в размере 8,6 миллиона баррелей в среднем за 2020 год.По итогам марта МЭА ожидало падение спроса на 9,3 миллионов баррелей в сутки. Но оценка улучшена на 0,7 миллиона баррелей в сутки из-за снятия ограничений карантина в разных странах и возобновление производства, торговли и перевозок.В начале пандемии под ограничениями находилось 4 миллиарда человек, а к концу мая, по прогнозу, в карантине останется всего 2,8 миллиарда человек.Спрос на сырую нефть в объеме 100 миллионов баррелей в день до пандемии резко упал примерно на 30% в прошлом месяце. С начала апреля цены на нефть упали в 2 раза. МЭА прогнозирует восстановление цен на нефть минимум через год. Мировой спрос на нефть восстановится до уровней, которые наблюдались до пандемии коронавируса и падения энергетического рынка, только через год или даже позднее, заявил глава МЭА Фатих Бироль. По словам Бироля, если цены восстановятся до более чем $40 за баррель, добыча на месторождениях сланцевой нефти может увеличиться. Это укажет на то, что "слишком рано писать некролог сланцевой нефти", сказал он.Днем ранее, 13 мая, организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) ухудшила прогноз восстановления рынка. Оценка годового спроса на нефть в 2020 году снижена еще на 2,2 миллиона баррелей в сутки, сообщается в ежемесячном отчете ОПЕК. В итоге ожидается снижение на 9,07 миллиона б/с. В 2019 году спрос был 99,67 миллиона б/с.МЭА ожидает стабилизации ситуации во втором полугодии 2020 года: "На рынке появится дефицит нефти, что завершит период накопления запасов и позволит вернуться к более нормальным рыночным условиям".ОПЕК и ее союзники во главе с Россией вместе с присоединившимися странами пообещали провести сокращения на рынке нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки начиная с 1 мая в рамках сделки ОПЕК+. 23 страны договорились сократить добычу в совокупности на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Еще 9 стран вне ОПЕК+ заявили о планах сокращения добычи для поддержания сделки. Производители нефти, не входящие в альянс ОПЕК+, объявили о сокращении добычи нефти на 3,6 миллиона баррелей в сутки.Если все выполнят обещания, то сокращение добычи может достигнуть 15-20 миллионов баррелей в сутки. Участники сделки ОПЕК+ в начале июня обсудят ситуацию на рынке и выполнение соглашения о сокращении добычи. Россия и Саудовская Аравия уверены в выполнении соглашения ОПЕК+.