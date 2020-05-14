На крупнейшем кондитерском комбинате под Воронежем выявили коронавирусную инфекцию. Фабрика продолжает работу со всеми необходимыми санитарными требованиями.

На крупнейшем кондитерском комбинате под Воронежем выявили коронавирусную инфекцию. Фабрика продолжает работу со всеми необходимыми санитарными требованиями.Коронавирусная инфекция подтверждена у нескольких работников холдинга "КДВ Воронеж". Они находятся под наблюдением врачей, отметили ГТРК "Воронеж" в оперативном штабе по коронавирусу. Количество заразившихся не уточняется."КДВ групп" один из крупнейших российских пищевых холдингов России, специализирующийся на выпуске снэков, кондитерских изделий и других продуктов. Производит более 50 тонн кондитерских и снэковых изделий в час.Вместе с тем, число заболевших коронавирусом в Воронежской области перевалило за тысячу. За последние сутки COVID-19 выявили ещё у 45 человек в области, сообщает региональный оперштаб. Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение.Напомним, накануне губернатор Александр Гусев продлил режим самоизоляции до 31 мая, но он не будет таким строгим, как был до этого – например, жителям региона разрешили гулять на улице, соблюдая дистанцию, и так же заниматься спортом.