Согласно докладу Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, в течение двух следующих лет мировая экономика потеряет порядка $8,5 триллиона из-за сокращения производства.

Согласно прогнозу Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН падение глобальной экономики из-за пандемии коронавируса в этом году составит примерно 3,2%."Ожидается, что из-за пандемии COVID-19 мировая экономика потеряет около $8,5 триллиона в течение следующих двух лет, что уничтожит почти все достижения предыдущих четырех лет. Экономическое сокращение, ставшее самым резким со времен Великой депрессии в 1930-х годах, усугубляет анемичные экономические прогнозы начала года, предполагавшие рост всего в 2,1%", – говорится в опубликованном накануне докладе "Мировая экономическая ситуация и перспективы на середину 2020 года".По оценкам экспертов департамента, рост ВВП в развитых странах в 2020 году сократится до -5%. Скромный рост в 3,4%, едва достаточный, чтобы компенсировать потерянные объемы производства, ожидается в 2021 году.Кроме того, ожидается, что сокращение мировой торговли в 2020 году, на фоне резкого падения спроса и сбоев в глобальных цепочках поставок, составит 15%."Почти 90% мировой экономики оказалось в той или иной форме заблокировано, нарушая цепочки поставок, подавляя потребительский спрос и оставляя миллионы людей без работы. Согласно базовому сценарию ожидается, что в 2020 году развитые страны потеряют 5%, а объем производства в развивающихся странах сократится на 0,7%", – говорится в докладе.