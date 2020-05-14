Женщины в России зарабатывают на 28% меньше, чем мужчины с такой же квалификацией. При этом 36% занятых в экономике женщин имеют высшее образование против 28% мужчин, отмечено в исследовании, проведенном аналитическим центром НАФИ при поддержке Google и Совета Евразийского женского форума.

Женщины в России зарабатывают на 28% меньше, чем мужчины с такой же квалификацией. При этом 36% занятых в экономике женщин имеют высшее образование против 28% мужчин, отмечено в исследовании, проведенном аналитическим центром НАФИ при поддержке Google и Совета Евразийского женского форума.По данным Росстата, в России насчитывают 78,8 миллиона женщин (54% населения). При этом они менее мужчин вовлечены в экономику: уровень занятости среди трудоспособных женщин составляет 60%, среди мужчин — 72%, отмечает ТАСС.Таким образом, высококвалифицированных женщин значительно больше, чем мужчин (63% и 37% соответственно).Между тем почти 40% россиян согласны с тем, что мужчинам проще построить карьеру и получить повышение. Порядка 24% россиян уверены в том, что женщины хуже справляются с руководящими должностями, и эту точку зрения разделяют 17% женщин. При этом в России отмечена одна из самых высоких в мире доля женщин-руководителей — 41%.Исследование проведено в мае-июне 2019 году среди 1811 россиян-жителей 46 регионов и 150 населенных пунктов. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.