Глава Евросовета Шарль Мишель призвал страны ЕС как можно скорее открыть границы. Промедление, как считают, может обострить социально-экономический кризис. Он особенно ощущается на юге Европы, где большинство жителей занято в сферах туризма, торговли и услуг.

Глава Евросовета Шарль Мишель призвал страны ЕС как можно скорее открыть границы. Промедление, как считают, может обострить социально-экономический кризис. Он особенно ощущается на юге Европы, где большинство жителей занято в сферах туризма, торговли и услуг.Пока система здравоохранения и экономика ряда европейских стран терпит убытки, экология стала улучшаться. И, скорее всего, это продолжится. Массовое возобновление авиасообщения и поездок пока не планируется. Туризм этим летом в Европе станет внутренним. Общий план готовят власти Европейского союза. При этом обстановка с коронавирусом в ряде популярных у путешественников стран пока не позволяет открыть даже региональные границы.Очередь за продуктами. Вот только не в магазин, а в социальный центр выдачи гуманитарной помощи. Вслед за кризисом здравоохранения приходит кризис социально-экономический, которого Испания не видела со времен послевоенной изоляции. Многие семьи остались без работы и средств к существованию."У нас двое детей, мальчик и девочка, — рассказывает один из жителей. — Теперь мы безработные, у нас нет еды. Заработанные деньги постепенно исчезли, так что нам приходится приезжать в эти места, чтобы достать немного продуктов и получить возможность накормить наших детей".В очереди много молодых. Большинство этого стесняется. Ведь фактически просят "на еду". В Испании людей среднего возраста уже назвали "поколение двух кризисов". Те, кому около 30 уже застали 2008 год, а тут 2020-й убивает все их надежды и мечты на ближайшее стабильное будущее.Часть жителей страны — иммигранты из Латинской Америки. Они были заняты, как правило, в сфере туризма, торговли и обслуживания. Сейчас все эти сферы только пытаются оживить. И то не везде. В крупных городах — Мадрид, Барселона, Валенсия — первый этап по выходу из карантина "завис в воздухе". Плохие показатели по респираторной инфекции. Количество погибших снова растет уже вторые сутки. Но изоляция, а для миллионов жителей крупных городов она все еще остается, действительно помогла. Причем — не только снизить число заболевших, но и повлиять на проблему экологии.Мадрид и Барселона последние годы жаловались на огромный трафик и загрязнение воздуха. Кажется, что от этого карантина выиграла природа. Ведь проблемой многих крупных городов Испании являлось загрязнение воздуха. Сейчас над городами нет смога. И самолеты почти не летают. Трафик сейчас — максимум один процент от прежних показателей. А жили здесь за счет туристов. Владельцы маленьких баров и ресторанов даже не знают, как теперь работать с учетом новых требований коронавирусной безопасности. На нее нужны деньги, которых и так нет."Мы говорим о дезинфекции столов, дезинфекции всего заведения, но мы не рассматриваем ни пластиковые ограждения, ни защитные экраны на столах, — отмечает Хавьер Фрутос, президент ассоциации ресторанов и кейтеринга Малаги. — Потому что понимаем: клиенты приходят сюда, чтобы наслаждаться и хорошо провести время".Хорошо проводить время любили туристы и на пляжах. Все еще непонятно, какими будут меры безопасности, сколько людей сможет принять конкретное место отдыха. При этом страны Европейского союза готовятся ко внутреннему туризму. Государства с одинаковой эпидемиологической обстановкой скорее всего смогут открыть границы и повторить пример Австрии и Германии."Мы договорились с Германией, что хотим полностью открыть границы 15 июля- как позволят данные по заражениям, — заявил Себастьян Курц, канцлер Австрии. — Мы находимся в контакте со Швейцарией и Лихтенштейном для проведения подобной процедуры".Не везде в Европе ситуация одинаковая. Пока в испанских городах едва открылись некоторые магазины, в Германии уже работают даже спортзалы. Да и смертность здесь ниже. Но на всякий случай система здравоохранения страхуется. Открыт коронавирусный постоянный госпиталь.Во Франции меры ограничения — одни из самых серьезных. На смену цифровым пропускам пришел полицейский контроль нарушителей масочного режима и социальной дистанции. Но надежда, что ситуация налаживается, появляется. Ведущий авиаперевозчик — Air France — готовится увеличить частоту рейсов. Самолеты подвергают обработке, все пассажиры будут летать в масках. Правда, теперь не увидеть улыбки приветливых стюардесс. Нельзя также купить товары из воздушного магазина. Про ограничение или отказ от питания на борту не говорят.Больницы выдыхают, но работники здравоохранения все еще как на передовой. Обычный вызов скорой — и к пациенту выезжает бригада в защитных костюмах. Так как есть угроза того, что у заболевшего — коронавирус.