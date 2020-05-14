В подмосковном Ногинске полицейский получил тяжелую травму головы при попытке задержать пробравшихся в магазин грабителей. Преследование злоумышленников попало на видео.

В подмосковном Ногинске полицейский получил тяжелую травму головы при попытке задержать пробравшихся в магазин грабителей, сообщила глава пресс-службы областного управления МВД Татьяна Петрова. Преследование злоумышленников попало на видео.Целью налетчиков стал винный магазин на улице Дмитрия Михайлова. Около трех часов ночи здесь сработала сигнализация, на место отправились сотрудники ЧОП и оказавшийся недалеко наряд ППС. Стоило им подъехать, как из торговой точки выбежали двое мужчин в черных масках с монтировками в руках. Старший лейтенант Александр Губанов получил крепкий удар по голове, его напарник обошелся без травм, но задержать подозреваемых не удалось, несмотря на семь произведенных выстрелов.Пострадавшего полицейского госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, в настоящее время он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Выйти на след злоумышленников пока не удалось.