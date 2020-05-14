В Российской Федерации удалось остановить рост заболеваемости COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова. По ее словам, уже 11 дней темп прироста незначительный.

В Российской Федерации удалось остановить рост заболеваемости COVID-19.Об этом общественность проинформировала руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", которая выйдет в эфир телеканала "Россия" 17 мая в 22.00.Отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, Попова подчеркнула, что с осторожностью подошла бы к оценке ситуации с коронавирусной пневмонией в РФ. "Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день", — подчеркнула она.Глава Роспотребнадзора отметила, что за минувшие 11 дней "темп прироста очень незначительный".По состоянию на 14 мая в России выявлено 252 245 случаев инфицирования COVID-19, из них 9 974 за минувшие сутки. 53 530 человек выздоровело, 2 305 скончались.По данным Университета Джонса Хопкинса, РФ находится на втором месте после США по числу зарегистрированных случаев COVID-19.14 мая число новых выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки в целом по России впервые со 2 мая опустилось ниже отметки в 10 тысяч — до 9974. По данным оперативного штаба, темп прироста снизился с +8,5% 3 мая до +4,1% 14 мая.