12 мая завершился единый период нерабочих дней в России, который подразумевал сохранение заработной платы.

12 мая завершился единый период нерабочих дней в России, который подразумевал сохранение заработной платы.Компании из некоторых отраслей смогут постепенно возобновить работу, но финальные решения остаются за руководителями регионов, об этом объявил глава государства Владимир Путин. Среди тех, кто может вернуться к трудовой деятельности — компании в сфере энергетики, связи, строительства, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых.При этом особо отмечается, что возобновляющие работу компании обязаны соблюдать общие санитарные требования и принять дополнительные меры профилактики.Чтобы поддержать предпринимателей, компания "Норникель" решила безвозмездно предоставить средства индивидуальной защиты – причем как тем компаниям Норильска и Кольского полуострова, которым только разрешили постепенно выходить из режима самоизоляции, так и тем, кто продолжает работать – это общепит, магазины, принимающие заказы онлайн и доставляющие товары. Вошли в список также салоны красоты и парикмахерские.Представители малого и среднего бизнеса несут ощутимые потери, а для обеспечения сотрудников масками, перчатками и антисептиками требуются дополнительные издержки."Норникель" снабдит предприятия в Мурманской области и Красноярском крае необходимыми средствами, таким образом, люди смогут вернуться к работе в безопасных для себя и окружающих условиях. На закупку выделено более 30 миллионов рублей.Всего в городах присутствия компании зарегистрировано более 7 тысяч малых и средних предприятий, где работают почти 20 тысяч сотрудников.Ранее "Норникель" поддержал бизнес, предоставив каникулы по оплате арендаторам объектов компании в Норильске и Мончегорске, а также кредитные каникулы на полгода для социальных предпринимателей — участников благотворительного проекта компании "Мир новых возможностей".Кроме того, в Норильске была создана платформа-агрегатор для малого и среднего бизнеса, где предприниматели могут рассказать о своих услугах и товарах для организации онлайн-продаж. Также для предпринимателей были организованы консультации по юридическим и бухгалтерским вопросам.