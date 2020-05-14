В связи с финансовыми затруднениями, которые вызвала эпидемия коронавируса и, как следствие, приостановление доступа людей в храмы и монастыри, Патриарх Кирилл направил архиереям России распоряжение о снижении на четверть отчислений в Московскую патриархию за 2020 год.

В связи с финансовыми затруднениями, которые вызвала эпидемия коронавируса и, как следствие, приостановлением доступа людей в храмы и монастыри, Патриарх Кирилл направил архиереям России распоряжение о снижении на четверть отчислений в Московскую патриархию за 2020 год.Сокращение отчислений епархий, московских приходов и ставропигиальных монастырей на 25 процентов (по сравнению с 2019 годом) соответствует трехмесячному сроку отчислений, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Патриарха.Отмечается, что это касается всех приходов Москвы и тех епархий, где были введены ограничения по посещению храмов прихожанами.При этом срок завершения отчислений за 2020 год продлен до 10 мая 2021 года.Из-за пандемии коронавируса храмы закрыты для прихожан с 29 апреля и до особого распоряжения. Богослужения там совершаются, но без паствы.Впервые без прихожан в этом году прошли даже богослужения на Пасху.