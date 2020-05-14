На устроившую опасный аттракцион во время начавшегося в Якутии ледохода мать двоих детей обратили внимание сотрудники республиканского управления СКР. В настоящее время они изучают обнародованное ранее видео, что установить, где и когда были сделаны кадры и кто на них фигурирует.

На устроившую опасный аттракцион во время начавшегося в Якутии ледохода мать двоих детей обратили внимание сотрудники республиканского управления СКР. В настоящее время они изучают обнародованное ранее видео, что установить, где и когда были сделаны кадры и кто на них фигурирует.Запись с лихо прыгающими по массивным льдинам женщиной и двумя детьми появилась в начале недели в якутских пабликах. Пользователи такую забаву не оценили, указав на то, что даже малейшая ошибка могла стоить жизни.СКР начал доследственную проверку с целью установить участницу "ледовых соревнований" и определить время и место, где была сделана запись.